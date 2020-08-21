Не забудьте получить «детские»

У орловских семей, еще не обратившихся за получением ежемесячной или единовременной выплаты на детей, осталось чуть больше месяца, чтобы подать заявление на перечисление средств Пенсионным фондом.

На детей в возрасте до 3-х лет выплачивают 5 тысяч рублей, а единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет составляет 10 тысяч рублей.

Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда, родителей, которые еще не подали заявления, ждут до 30 сентября. Подать заявление можно дистанционно через портал госуслуг или лично.