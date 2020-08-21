Орёл с рабочим визитом посетил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов Он встретился с активом и ознакомился с работой регионального отделения. На встрече обсудили реализацию партийных проектов и подготовку к выборам в городской совет народных депутатов.





Своим мнением о том, как развивается политическая ситуация на Орловщине и готова ли «Единая Россия» к предстоящим выборам - Сергей Перминов поделился с корреспондентом ГТРК «Орел» Марией Семак.





Мария Семак

21 августа 2020 года



