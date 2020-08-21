Медведевский лес лишился подрядчика

«Балтстройпроект» сорвал сроки работ.

Благоустройство лесной территории должно было завершиться в прошлом месяце. Нужно было провести работы на детской и спортивной площадках, установить новое уличное освещение, расставить скамейки и урны. В планах значилось обустройство парковки, обрезка деревьев и установка видеонаблюдения. Сумма контракта составила 6 200 000 рублей.

В данный момент компания для завершения работ выбрана, время окончания работ оценивается в 2-3 недели.



Что касается ремонта дворовых территорий, то уже принят 41 двор из 67 – отметили в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.