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Орловщина стала меньше продавать в розницу

Оборот такой торговли упал на 2,9% по сравнению с прошлым годом.


Данные получены за период с января по начало августа. Всего реализовано товаров на 78,6 млрд рублей.
 
Пищевые изделия, среди которых напитки и табачная продукция, проданы на сумму в 37,2 млрд, или 47,3% от общего оборота розничных продаж. 
 
Непродовольственные товары были реализованы на 52,7% от всего объема, за них выручено 41,4 млрд.
 
Согласно прошлогодним показателям. объемы продаж в этом за текущих период упал на 1,5% в первой группе товаров, а во второй на 4,1% - сообщает региональное управление службы статистики.



Артём Ежаков
21 августа 2020 года
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