Орловщина стала меньше продавать в розницу

Оборот такой торговли упал на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

Данные получены за период с января по начало августа. Всего реализовано товаров на 78,6 млрд рублей.

Пищевые изделия, среди которых напитки и табачная продукция, проданы на сумму в 37,2 млрд, или 47,3% от общего оборота розничных продаж.

Непродовольственные товары были реализованы на 52,7% от всего объема, за них выручено 41,4 млрд.

Согласно прошлогодним показателям. объемы продаж в этом за текущих период упал на 1,5% в первой группе товаров, а во второй на 4,1% - сообщает региональное управление службы статистики.