Оборот оптовой торговли в Орловской области немного просел Регион потерял меньше процента.





Организации всех видов деятельности с 1 января по 1 августа продали оптом товаров на 106, 1 млрд рублей, что на 0,7% меньше такого же показателя в 2019 году. Субекты малого предпринимательства сбыли 40,8% от всего оборота оптовой торговли в регионе – отмечено в сообщении Орелстата.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



