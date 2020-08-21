Орловцы стали использовать чуть больше телекоммуникационных услуг Их общий объем увеличился на 0,8%.





Всего с начала года по август сфера телекоммуникаций заработала 3650,3 млн. рублей, что как раз на 0,8% больше, чем аналогичный прошлогодний показатель.



Больше всего орловцам оказывалось услуг в сфере беспроводных технологий – к третьему месяцу лета заработано 2703,1 млн. рублей, что меньше прошлогоднего показателя на те же 0,8%. Оборот услуг проводных технологий составил 939,7 млн. рублей и показал рост на 5,3% - отмечено в сообщении региональной службы статистики.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



