В Орловской области 635 образовательных организаций готово к новому учебному году

Приемка образовательных организаций Орловской области проводилась с 27 июля по 20 августа. К началу нового учебного года в регионе было предъявлено к приемке 638 образовательных организаций.

Как рассказал и.о. руководителя департамента образования Орловской области Владимир Агибалов, на данный момент принято 635 образовательных организаций, в том числе детские сады – 169, общеобразовательные организации – 352, организации дополнительного образования детей – 92, среднего профессионального образования – 19 и образовательных организаций иного вида – 3.

Не прошли приемку три образовательных организации. Это средняя школа № 1 в Ливнах, Успенская средняя школа в Ливенском районе и средняя школа № 12 в Орле. Школы не были приняты по причине продления сроков ремонта. Завершить ремонтные работы в образовательных организациях планируется 26, 24 и 28 августа соответственно.

К началу учебного года образовательные организации региона будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Глава региона поручил проверить наличие дозаторов, дезсредств, дистанционных термометров и рециркуляторов.

Что касается проведения традиционных праздничных линеек, то каждая общеобразовательная организация самостоятельно должна решить это, учитывая рекомендации Роспотребнадзора и ситуацию распространения новой коронавирусной инфекции. Согласовать предложения поручено до 25 августа, сообщает информационный портал Орловской области.