В Орловской области ограничительные мероприятия по коронавирусу могут продлить на сентябрь

Об этом говорили сегодня на заседании регионального штаба.

Как отметил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев, несмотря на определенную стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе на этой неделе, существуют риски завоза инфекции орловцами, которые отдыхали в других регионах, а также студентами, вернувшимися к началу нового учебного года.

По мнению Александра Румянцева, продление режима повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября.

Глава региона Андрей Клычков отметил, что возможное продление режима повышенной готовности позволяет обеспечить «масочный» и «перчаточный» режим, а также меры безопасности при проведении массовых мероприятий.

Также, по мнению губернатора, необходимо предпринять дополнительные меры и обезопасить жителей от возможного завоза инфекции и возникновения новых очагов в связи с началом нового учебного года.

Вопрос о продлении режима повышенной готовности на сентябрь рассмотрят на заседании рабочей группы, которое состоится на следующей неделе. Принятое решение вынесут на заседание регионального штаба, сообщает информационный портал Орловской области.