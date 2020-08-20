Стало известно сколько будет аттракционов в Детском парке Орла

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Стало известно сколько будет аттракционов в Детском парке ОрлаОб этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Инстаграме.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы сделали акцент на детей. Парк-то детский. Около 40 различных качелей. Даже сделали батут. Будет вмонтирован в землю и позволит детям прыгать и радоваться».
Как отметил губернатор, прямой эфир был сделан для того, чтобы ответить на вопросы, возникшие у орловцев после публикации фотографий из реконструируемого Детского парка.
Анастасия Дорохова
20 августа 2020 года