Стало известно сколько будет аттракционов в Детском парке Орла Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в Инстаграме.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы сделали акцент на детей. Парк-то детский. Около 40 различных качелей. Даже сделали батут. Будет вмонтирован в землю и позволит детям прыгать и радоваться». Как отметил губернатор, прямой эфир был сделан для того, чтобы ответить на вопросы, возникшие у орловцев после публикации фотографий из реконструируемого Детского парка.





Анастасия Дорохова

20 августа 2020 года



