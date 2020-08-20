«Это не асфальт, это резина» - Андрей Клычков прошелся по Детскому парку Орла И показал, как завершается его реконструкция.





Увидеть это могли подписчики губернатора Орловской области в соцсети Инстаграм. Подойдя к закрепленным основаниям для будущих атракционов Андрей Клычков отметил, что под ними находится не асфальт, а резина. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это первый слой. На него после того, как он закрепится, будет укладываться специальное покрытие, которое позволит раскрасить парк в разные цвета. Сегодня узнавал, основания для аттракционов закреплены вглубь более чем, на метр. Это позволит обеспечить безопасность».





Анастасия Дорохова

20 августа 2020 года



