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Андрей Клычков нашел в Детском парке нетрадиционное место отдыха

И также показал его своим подписчикам в Инстаграме. Прямой эфир из Детского парка губернатор Орловской области провел для того, чтобы ответить на вопросы, поступившие после публикации фотографий.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Скамейки волной – нетрадиционное место отдыха для Орла. Надеюсь, что наши жители не будут прилагать усилия, чтобы их разломать».
 
Также губернатор Орловской области рассказал, что фудкорт, расположенный на Центральной аллее парка постарается порадовать гостей уже на момент открытия. По словам главы региона сейчас заключаются договоры с теми, кто там будет работать.
 
Открытие Детского парка запланировано на 1 сентября 2020 года.



Анастасия Дорохова
20 августа 2020 года
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