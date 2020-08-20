«Туалет уже выехал» - Андрей Клычков проинспектировал работы в Детском парке Открытие объекта запланировано на 1 сентября.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Говорил с подрядчиком, туалет уже выехал. Как бы это смешно не звучало. Он будет подключен к стационарной канализации, водопроводу. Будет предназначен для всех групп населения, в том числе маломобильных». Как отметил губернатор Орловской области, прямой эфир он провел чтобы «посмотреть и показать текущий ход работ своими глазами».





Орловское Информбюро

20 августа 2020 года



