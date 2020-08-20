Коронавирус. Ситуация в Орловской области

Сегодня состоялось заседание регионального оперштаба.

Уже завтра из больницы будут выписаны двое постояльцев Богдановского дома-интерната. Сейчас в учреждении - 171 проживающий. Последние тесты подтвердили инфекцию у 36 из них. А из 35 госпитализированных постояльцев - 22 человека с ковидом.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Из 24 госпитализированных сотрудников, по предварительным данным, на сегодняшний день 23 сотрудника имеют отрицательные тесты. И 21 августа запланирована выписка 10 сотрудников».

Власти уверены, ситуацию в соцучреждении удалось стабилизировать. А вместе с этим выровнялись и суточные показатели заболеваемости в регионе. Сегодня это 38 новых случаев. Но, тем не менее, уже на следующей неделе рабочая группа оперштаба по коронавирусу обсудит продление режима ограничений и в сентябре.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сам режим ограничений, по сути, это не ограничение нашей сегодняшней деятельности. Ничего не меняется. Наоборот, мы выполняем календарный план по снятию ограничений в тех или иных сферах».

А вот режим ограничений для образовательных учреждений, сентябрём не ограничится. Работать в масках и перчатках детские сады, школы, среднеспециальные и высшие учебные заведения будут всю первую половину нового учебного года. На этот срок для соблюдения противоэпидемические мер региональной системе образования необходимо около 70 миллионов рублей.

Владимир Агибалов, замруководителя департамента образования Орловской области: «Есть понимание, в какие сроки что будет закуплено и поставлено. В первую очередь это бесконтактные термометры в зависимости от количества входных групп - без этого мы не начнём 1 сентября, это рециркуляторы, дозаторы, септики, СИЗы и перчатки - так называемые «возобновляемые» - ими необходимо обеспечить хотя бы на первый месяц работы».

К новому учебному году сейчас готовы 635 образовательных учреждений региона. Приёмку не прошли только три школы, где завершается ремонт.