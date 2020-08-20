четверг 20.08.2020 23:44:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Коронавирус. Ситуация в Орловской области

Сегодня состоялось заседание регионального оперштаба.


Уже завтра из больницы будут выписаны двое постояльцев Богдановского дома-интерната. Сейчас в учреждении - 171 проживающий. Последние тесты подтвердили инфекцию у 36 из них. А из 35 госпитализированных постояльцев - 22 человека с ковидом. 
 
Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты Орловской области: «Из 24 госпитализированных сотрудников, по предварительным данным, на сегодняшний день 23 сотрудника имеют отрицательные тесты. И 21 августа запланирована выписка 10 сотрудников».
 
Власти уверены, ситуацию в соцучреждении удалось стабилизировать. А вместе с этим выровнялись и суточные показатели заболеваемости в регионе. Сегодня это 38 новых случаев. Но, тем не менее, уже на следующей неделе рабочая группа оперштаба по коронавирусу обсудит продление режима ограничений и в сентябре.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сам режим ограничений, по сути, это не ограничение нашей сегодняшней деятельности. Ничего не меняется. Наоборот, мы выполняем календарный план по снятию ограничений в тех или иных сферах».
 
А вот режим ограничений для образовательных учреждений, сентябрём не ограничится. Работать в масках и перчатках детские сады, школы, среднеспециальные и высшие учебные заведения будут всю первую половину нового учебного года. На этот срок для соблюдения противоэпидемические мер региональной системе образования необходимо около 70 миллионов рублей. 
 
Владимир Агибалов, замруководителя департамента образования Орловской области: «Есть понимание, в какие сроки что будет закуплено и поставлено. В первую очередь это бесконтактные термометры в зависимости от количества входных групп - без этого мы не начнём 1 сентября, это рециркуляторы, дозаторы, септики, СИЗы и перчатки - так называемые «возобновляемые» - ими необходимо обеспечить хотя бы на первый месяц работы».
 
К новому учебному году сейчас готовы 635 образовательных учреждений региона. Приёмку не прошли только три школы, где завершается ремонт.



Антон Киселёв
20 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.