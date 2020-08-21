Автолюбитель сбил школьника-нарушителя в Мценске Инцидент произошел 20 августа в 18:00.





45-летний водитель, управляя «Шевроле Круз», двигаясь по улице Тургенева, у дома № 102 допустил наезд на 13-летнего велосипедиста. Последний пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Мальчик будет лечиться от травм амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 получили травмы – сообщает региональное управление ГИБДД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



