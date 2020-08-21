Мотоциклист въехал в одну из городских стен ДТП произошло накануне вечером в Орле.





35-летний мужчина на «Кавасаки» потерял управление байком и столкнулся с препятствием на улице Старо-Московской в районе дома № 34. В результате водитель и его пассажирка с травмами доставлены в одно из медучреждений города.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 получили травмы – отмечено в публикации областного УГИБДД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



