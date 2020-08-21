В Орловской области тракторист насмерть задавил рабочего Трагедия развернулась накануне днем в полях возле 4 километра трассы Нарышкино - Сосково - Лобынцево.





Двигаясь на тракторе задним ходом, 60-летний водитель допустил наезд на 50-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте аварии.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 получили травмы – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



