В Орле собрать девочку в первый класс выйдет дороже, чем мальчика Разница составляет более 5 000 рублей.





Руководствуясь средним уровнем цен на Орловщине в июле, стандартный набор одежды и канцтоваров для первоклассницы обойдется родителям в 19 243 рубля. На 14 113 рублей можно впервые одеть и снарядить в школу мальчика.



Девичья одежда обойдется кошелькам орловцев в 14 996 рублей, мальчишеская – в 9 866 рублей. Обычный набор канцтоваров обойдется для обоих в 4 248 рублей – отмечено в публикации Орёлстата.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



