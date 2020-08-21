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В Орле собрать девочку в первый класс выйдет дороже, чем мальчика

Разница составляет более 5 000 рублей.


Руководствуясь средним уровнем цен на Орловщине в июле, стандартный набор одежды и канцтоваров для первоклассницы обойдется родителям в 19 243 рубля. На 14 113 рублей можно впервые одеть и снарядить в школу мальчика.

Девичья одежда обойдется кошелькам орловцев в 14 996 рублей, мальчишеская – в 9 866 рублей. Обычный набор канцтоваров обойдется для обоих в 4 248 рублей – отмечено в публикации Орёлстата.


Артём Ежаков
21 августа 2020 года
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