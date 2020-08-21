В Мценске перелом ключицы у несовершеннолетнего оценили в 150 000 рублей Вынесен приговор в отношении гендиректора управляющей компании.





Ввиду несвоевременных работ «Первой городской управляющей компании» по мониторингу и удалению снега и наледи с крыш домов, снежно-ледяное образование весом в 11 килограммов обрушилось на женщину с ребенком. В результате 11-летний мальчик получил вред средней степени тяжести, а его мать отделалась легкими травмами. Инцидент произошел в Мценске на улице Мира.



Фигуранту назначено наказание в виде штрафа, приговор ещё не вступил в законную силу – отмечено в сообщении региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



