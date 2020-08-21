Водитель «семёрки» сбил школьника на велосипеде

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Водитель «семёрки» сбил школьника на велосипедеДТП произошло накануне вечером в деревне Образцово.
21-летний юноша на ВАЗ-21074 столкнулся с 10-летним велосипедистом. Инцидент случился на улице Емлютина у дома № 5. С травмами школьник доставлен в медучреждение, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 получили травмы.
Артём Ежаков
21 августа 2020 года