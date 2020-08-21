Водитель опрокинул два большегруза между Ливнами и Орлом Инцидент произошел сегодня в полночь.





58-летний мужчина на «Мерседесе Анкор», взяв на буксир грузовик «МАН», на 72 километре трассы «Орел-Тамбов» потерял управление и съехал с дороги, перевернув обе машины. 48-летний пассажир «Мерседеса» с травмами был госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 19 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 1 человек погиб, 5 получили травмы – отметили в областном УГИБДД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



