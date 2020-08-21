22 августа - День Государственного флага России Мы привыкли видеть триколор на официальных мероприятиях, парадах, на флагштоках зданий, где работают органы государственной власти. Трехцветный флаг это 300-летняя история нашей страны. Кто хранит и поднимает символ страны над городом Орлом, узнала Эва Стасюлевич.





Накануне Дня Государственного флага России нашей съемочной группе удалось попасть на крышу областной администрации – благодаря руководителю пресс-службы губернатора Вадиму Багринцеву. Нам показали, как меняют старое полотнище на новое - летнее солнце выбелило синий и красный цвета, поэтому потребовалась замена. Меняют триколор, кстати, довольно часто - три-четыре раза в год. Все зависит от погоды.



Белый - цвет свободы и независимости, красный державность, а синий - цвет Богоматери, покровительницы России. Важно, чтобы они не тускнели от дождя и снега и всегда были как новенькие. Кстати, при изображении флага нельзя использовать другие оттенки этих цветов. Федеральный конституционный закон их никак не регламентирует, но есть специальный ГОСТ.



Специальной комнаты в областной администрации для хранения флагов нет, как нет и должности хранителя. В этой роли выступает руководитель бюджетного учреждения «Облхозэксплуатация» Александр Масалов. Перед тем, как поднять флаг, обязательно приводят его в порядок, отглаживают, и хотя снизу нельзя разглядеть дефектов, полотнище всегда стараются содержать в идеальной форме.



День Государственного флага приходится в этом году на субботу, для всех - выходной. Но поскольку этот праздник не считается официальным, своего выходного дня у него нет, как нет его и у самого государственного флага, который всегда на посту.





Эва Стасюлевич

21 августа 2020 года



