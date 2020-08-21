Орловец, насмерть сбивший женщину, получил почти 7 лет колонии Родственникам погибшей он выплатит 600 000 рублей.





ДТП произошло год назад в августе. Пьяный водитель сбил пешехода и оставил её умирать на месте аварии. Чтобы запутать следствие, мужчина в этот же день заявил об угоне своей машины.



По итогам судебного заседания, обвиняемый приговорен к 6 годам и 9 месяцам колонии общего режима, а также лишен прав на 3 года. В силу приговор пока не вступил – отмечено в сообщении пресс-службы прокуратуры Орловской области.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



