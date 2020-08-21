Орловских огнеборцев не остановит химия и радиация

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Орловских огнеборцев не остановит химия и радиацияИми отработаны действия в опасной среде.
Пожарные повторили действия при отработке вводной, потренировались в надевании средств личной защиты, в том числе неисправного противогаза, прокладывании магистральных линий и подаче водяных стволов. Также спасатели обновили навыки по использованию дозиметров и приборов химразведки, а также дезактивации техники.
Тренировку прошли сотрудники 30 и специализированной пожарно-спасательных частей – отмечено в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Артём Ежаков
21 августа 2020 года