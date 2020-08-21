В одном из районов Орловщины отменен 11-летний карантин по вредителю картофеля

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В одном из районов Орловщины отменен 11-летний карантин по вредителю картофеляФитосанитарный режим по картофельной цистообразующей нематоде упразднен управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 18 августа.
Ограничения сняты с 42 гектаров территорий Гагаринского сельского поселения в Корсаковском районе. Ранее Россельхознадзором была разработана программа, в соответствии с которой проводились работы по выявлению и уничтожению вредителя.
После ликвидации паразита и трехлетнего мониторинга его отсутствия в очаге заражения ограничения с территории были сняты, юрлица и граждане, ведущие там свою деятельность, уведомлены о снятии карантина – отмечено в сообщении Росельхознадзора.
Артём Ежаков
21 августа 2020 года