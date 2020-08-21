Орловцам раздали ленточки, символизирующие российский триколор 22 августа - День Государственного флага РФ.





Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, массовых и торжественных мероприятий по случаю Дня флага не будет. Поэтому ребята из «Молодежки ОНФ» решили привнести праздничное настроение. В Городском парке на асфальте мелками нарисовали триколор, а также раздали прохожим светоотражающие стикеры и бело-красно-синие ленточки. Украсили российскими флагами и некоторые здания.



Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Активисты ОНФ развесили более 1000 флагов в Орле и в муниципалитетах Орловской области, более 2000 ленточек мы раздали на лицах города Орла нашим горожанам, а также более 500 ленточек отдали на станцию переливания крови - поскольку мы проводим там акцию, то каждый донор получит ленточку».





Татьяна Тимохина

21 августа 2020 года



