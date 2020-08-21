Два орловских светофора теперь работают по-новому Речь идет об объектах на пересечении Полесской и Лескова, а также Карачевского шоссе и Васильевской.





Раньше зелёный свет там горел как для машин, так и для пешеходов. В прошлом году, в связи с увеличением трафика, оба объекта были признаны аварийно-опасными.



Теперь для перехода дороги пешеходам нужно дождаться зелёного света на пешеходном светофоре – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



