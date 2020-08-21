Амчанин «позаимствовал» у соседа инструменты Правда, сам потерпевший об этом не знал.





Ранее к полицейским обратился мужчина с заявлением о краже из его гаража бензопилы, триммера, ножовки и комплекта ключей.



В ходе работы следствия удалось выяснить виновного в хищении – 25 - летнего местного жителя, который, сломав замок гаража, проник в постройку и присвоил чужое имущество. Часть инструментов подозреваемый успел сбыть своему знакомому.



Фигурант отпущен под подписку о невыезде, следствие по делу продолжается – сообщили в региональном управлении МВД.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



