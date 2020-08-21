Коронавирус: распространение по районам Орловщины Региональный Роспотребнадзор и областной департамент здравоохранения продолжают наблюдать за заболевшими.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 3 194 жителей Орла, 770 инфицированных находятся в Орловском районе, 603 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 246 – в Урицком районе, 231 – в Ливнах, 199 – в Болховском районе, 136 – в Новодеревеньковском районе, 128 – в Дмитровском районе, 96 – в Хотынецком районе, 104 − в Ливенском районе, 82 - в Свердловском районе, 80 – в Новосильском районе, 79 – в Кромском районе, 77 - в Верховском районе, 71− в Покровском районе, 65 – в Малоархангельском районе, 64 – в Шаблыкинском районе,60 – в Знаменском районе, по 56 - в Залегощенском и Глазуновском районах, 52 − в Должанском районе, 41 – в Троснянском районе, 39 – в Колпнянском районе, 26 – в Сосковском районе, по 21 – в Корсаковском и Краснозоренском районах – отмечено в публикации информационного портала Орловской области.













Артём Ежаков

21 августа 2020 года



