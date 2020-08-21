Орловщина остается в коронавирусной «красной зоне» Индекс репродукции болезни в области колеблется в районе 1.1 до 1.4 R.





Это показатель показывает количество человек, зараженных от одного носителя COVID-19. Говорить о выходе из группы риска можно будет тогда, когда показатель R станет меньше единицы.



Аналогичная нашему региону ситуация зафиксирована в Мурманской, Самарской, Кемеровской, Кировской, Еврейской автономной, Сахалинской и Курганской областях. Также остаются в опасной зоне Удмуртия, Ненецкий АО, Алтайский край и Республика Крым – отмечено в сообщении «РИА Новости».





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



