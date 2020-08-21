На тракториста, задавившего в поле рабочего, заведено уголовное дело Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.





20 августа в 13:00, в районе деревни Лобынцево Сосковского района, механизатор на тракторе «JOHN DEERE 9430» наехал задним колесом на 49-летнего мужчину, который от полученных травм умер на месте происшествия.



Следствие продолжается, идет сбор доказательной базы – отметили в региональном управлении СК.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



