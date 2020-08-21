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ГИБДД просит родителей поговорить с детьми о правилах дорожного движения

Накануне вечером в Орловском районе водитель «семерки» сбил школьника на велосипеде.


В деревне Образцово Орловского района на улице Емлютина у дома № 5 дворовый проезд не поделили молодой водитель «Лады-семерки» и десятилетний велосипедист. Медики скорой помощи доставили мальчика в больницу. Как сообщил старший брат пострадавшего, водитель машины за миг до происшествия тронулся с парковки и как раз набирал скорость.

В ГИБДД, между тем, говорят: чем ближе учебный год, тем выше риск ДТП с участием школьников. Причиной тому два фактора: множество детей на улицах, отвыкших за лето ориентироваться в дорожной обстановке, и сезонное сокращение светового дня. Родителям стоит проявить осмотрительность.


Иван Суверин
21 августа 2020 года
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