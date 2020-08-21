Орловские многодетные семьи получили подарки к школе «Молодая гвардия» проводит акцию «Собери ребенка в школу». К акции присоединилось немало жителей региона. Первые комплекты уже начали вручать.





Наборы формируются персонально для каждого ребенка - в зависимости от класса, в котором он будет учиться. В подарок вручают канцтовары, пеналы и принадлежности для творчества.



Владислав Харчиков, и. о. руководителя регионального отделения «Молодой гвардии»: «Жители города приносили в штаб канцелярские принадлежности. Депутатский корпус участвовал. Руководители - региональные, муниципальные. Все активно помогали».

Сейчас собрано 75 наборов. Но акция продолжается. И до 28 августа жители региона могут помочь собрать детей в школу. Благотворителей ждут на 2-й Посадской, в здании администрации Заводского района.





Мария Семак

21 августа 2020 года



