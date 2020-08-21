В орловском парке Победы идет обследование деревьев Работы проводят тульские специалисты. За их работой наблюдала съемочная группа ГТРК «Орел».





Сухие деревья - потенциальная жертва сильного ветра. Кроме того, зараженные какой-либо болезнью деревья способны передать ее растениям по соседству. Чтобы такого не случилось, сейчас в парке Победы в Орле работают специалисты Тульского центра защиты леса.



Лидия Сенькова, начальник отдела филиала ФБУ «Российский центр защиты леса» (Тульская область): «У каждого аварийного дерева свои признаки аварийности: опасный наклон, стволовые гнили, дупла, сильные механические повреждения. После того, что мы выявим, будем рекомендовать санитарные мероприятия, рубку аварийных деревьев».

Во время обхода парка специалисты ставят белую метку, присваивают дереву номер, измеряют его диаметр. После – фотосессия. Все данные заносят на электронную карту. Внимание специалистов обращено только к больным деревьям. Как нас заверили, другие трогать не будут. Если вырубки будут сплошными, на месте старых больных деревьев появятся новые - чтобы парк оставался парком.



Работы ведутся в рамках реконструкции парка Победы. Проект уже разрабатывается.



Владимир Плотников, начальник управления градостроительства администрации г. Орла: «Территория достаточно большая. Здесь 35 гектаров. Проект реконструкции предполагает вовлечение всей территории в активную форму городского парка».





Анастасия Дорохова

21 августа 2020 года



