Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 39 за сутки. В регионе снова начали фиксировать завозные случаи заражения коронавирусом. Будут ли послабления «масочного» режима?



- Почему «семерка» не уступила дорогу школьнику-велосипедисту? Вместе с инспекторами мы выясняли на месте.



- Канцтовары, пеналы и принадлежности для творчества - по индивидуальному заказу. В Орле продолжается акция «Собери ребенка в школу».



- Кто хранит и поднимает символ страны над городом Орлом? Наш корреспондент побывала там, куда обычно посторонним вход воспрещен.



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Вести-Орёл

21 августа 2020 года



