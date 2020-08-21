В Орле судебные приставы искали должников при помощи инспекторов ДПС Пока полицейские изучали документы автомобилистов, сотрудники ФССП проверяли водителей по базам данных на предмет задолженностей по штрафам и иным обязательным платежам. К одному из экипажей присоединился Иван Суверин.





Для инспекторов административная практика – способ воздействия на нарушителей ПДД. И коль скоро штраф не уплачен, то и воспитательного эффекта ожидать не стоит.



Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Госавтоинспекция Орловской области напоминает о неотвратимости исполнения административных наказаний. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями службы судебных приставов на постоянной основе проводит совместные рейдовые мероприятия».

Поиски очередного должника длятся недолго. Немолодой водитель «Жигулей» в базе данных значится как неплательщик. Но по данным приставов, долг перед ГИБДД – это капля в море – 610 рублей. Мужчина задолжал по банковскому кредиту свыше 25 тысяч рублей, но выплачивать согласен лишь 12.



Истории о неосторожных займах приставы каждый день выслушивают десятками. Но обращения долгов по уже принятым судебным решениям это не отменяет. А когда задолженность автомобилистов превышает 3 тысячи рублей, ставится вопрос об аресте транспортного средства. По словам приставов, привычка вовремя отдавать долги и платить штрафы избавила бы многих орловцев от последующих неприятностей. На деле же тысячи автомобилистов игнорируют административные протоколы, полагаясь на знаменитый русский «авось».



Ирина Шарапова, главный инспектор отделения организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение штрафа в двойном размере, либо гражданин может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток, либо ему назначат наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов». А инспекторы в свою очередь добавляют: лучший способ избежать всех вышеперечисленных неприятностей, - ездить по правилам.





Иван Суверин

21 августа 2020 года



