В Орле судебные приставы искали должников при помощи инспекторов ДПС

|
|
|
В Орле судебные приставы искали должников при помощи инспекторов ДПСПока полицейские изучали документы автомобилистов, сотрудники ФССП проверяли водителей по базам данных на предмет задолженностей по штрафам и иным обязательным платежам. К одному из экипажей присоединился Иван Суверин.
Для инспекторов административная практика – способ воздействия на нарушителей ПДД. И коль скоро штраф не уплачен, то и воспитательного эффекта ожидать не стоит.
Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Госавтоинспекция Орловской области напоминает о неотвратимости исполнения административных наказаний. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями службы судебных приставов на постоянной основе проводит совместные рейдовые мероприятия».
Поиски очередного должника длятся недолго. Немолодой водитель «Жигулей» в базе данных значится как неплательщик. Но по данным приставов, долг перед ГИБДД – это капля в море – 610 рублей. Мужчина задолжал по банковскому кредиту свыше 25 тысяч рублей, но выплачивать согласен лишь 12.
Истории о неосторожных займах приставы каждый день выслушивают десятками. Но обращения долгов по уже принятым судебным решениям это не отменяет. А когда задолженность автомобилистов превышает 3 тысячи рублей, ставится вопрос об аресте транспортного средства. По словам приставов, привычка вовремя отдавать долги и платить штрафы избавила бы многих орловцев от последующих неприятностей. На деле же тысячи автомобилистов игнорируют административные протоколы, полагаясь на знаменитый русский «авось».
А инспекторы в свою очередь добавляют: лучший способ избежать всех вышеперечисленных неприятностей, - ездить по правилам.
Ирина Шарапова, главный инспектор отделения организации исполнительного производства УФССП России по Орловской области: «Неуплата административного штрафа в установленный законом срок, влечет наложение штрафа в двойном размере, либо гражданин может быть подвергнут административному аресту на срок до 15 суток, либо ему назначат наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов».
Иван Суверин
21 августа 2020 года