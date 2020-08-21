В Орле депутат и космонавт поговорили о бадминтоне Спикер облсовета Леонид Музалевский встретился с почётным гражданином Орла и Героем России Александром Мисуркиным.





Они говорили о развитии спорта на территории области, в том числе и о бадминтоне, ведь Александр Мисуркин действующий президент региональной федерации по этому виду спорта. Последний уже включен в программу «Созвездие Орла», направленную на развитие таланта молодёжи.



Мисуркин особо отметил важность вовлечения жителей Орловщины в занятие спортом и создание доступной инфраструктуры для этого. Также затронули тему социально-экономического положения региона и перспектив его развития – отмечено на официальном сайте Орловского областного Совета народных депутатов.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



