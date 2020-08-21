Свидания в орловских тюрьмах возобновлены Заключенным снова доступны передачи, посылки и краткие встречи.





Наличие средств индивидуальной защиты обязательно. В случаях нарушения правил использования СИЗ участниками свидания, оно немедленно прекращается.



Друзей и родственников осужденных в дверях исправительных учреждений встретит температурный контроль. Лица с признаками респираторной болезни или повышенной температурой на территорию допускаться не будут – отмечено в сообщении регионального УФСИН.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



