Орловец, забивший родственницу до смерти, может сесть пожизненно Вместе с ним, за укрывательство преступления, может попасть за решетку его знакомая.





Ранее, в октябре прошлого года, злоумышленник похитил имущество на сумму в 2 500 рублей из домовладения в деревне Брыково. На следующий день опьяненный мужчина на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликта забил престарелую женщину в заведомо беспомощном состоянии металлической трубой и ногами. Убийство произошло в доме потерпевшей.



Фигурантке дела об укрывательстве инкриминируется сокрытие факта преступления от правоохранительных органов и уничтожение улик.



В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение передано в суд – сообщает прокуратура Орловской области.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



