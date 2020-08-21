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Больница им. Семашко в Орле получила 28 новых аппаратов ИВЛ

Это поставка министерства здравоохранения. Оборудование уже распаковано, собрано, и сегодня медицинские инженеры обучали персонал больницы работе с ним.


Аппараты искусственной вентиляции легких - отечественного производства и отвечают всем современным требованиям. Предназначены они для тяжелых больных, страдающих, в том числе, легочной недостаточностью, вызванной новой коронавирусной инфекцией. С помощью этой техники можно осуществлять и неинвазивную (не травматичную) вентиляцию легких.

Елена Анисимова, заведующая отделением анестезиологии и реанимации больницы имени Н.А Семашко: «Мы уже с ними сталкивались. Сегодня прошли еще раз обучение работе на этих аппаратах. До этого нам аппаратов тоже хватало, но такая техника никогда не будет лишней». 

На сегодняшний день в больнице им. Семашко 67 аппаратов ИВЛ, которые распределены между отделениями обшей реанимации, неотложной кардиологии и палатами для больных COVID. Этого количества достаточно для оказания помощи тяжелым больным.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы имени Н. А. Семашко: «Хотелось бы заверить жителей Орла и области в том, что техническое оснащение больницы им. Семашко мощное и современное - для той медицинской помощи, которую мы оказываем».

Те аппараты ИВЛ, которые больница им. Семашко получала в разгар пандемии в рамках поддержки от других лечебных учреждений, теперь будут возвращены.


Елена Литинская
21 августа 2020 года
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