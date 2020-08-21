На Орловщине продолжаются работы в рамках нацпроекта «Экология» Ремонтом и установкой объектов занимается «Орелводоканал».





Улицу Высоковольную оснастили четырьмя колодцами и пятью водопроводными камерами. Также на объекте проложили 2 280 метров водопроводных труб 800 мм в диаметре. Три колодца оснащены пожарными гидрантами.



Под Кромским шоссе, въездом на трассу М-2 «Крым» и самой дорогой выполнены три прокола общей протяженностью в 128 метров. Также сегодня произведена врезка в Лужковский водовод и водовод на Кромском шоссе.



Работы на объекте должны завершиться к 10 октября 2020 года – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

21 августа 2020 года



