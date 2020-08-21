Орловские транспортные карты больше нельзя пополнять наличными Изменения в закон «О национальной платёжной системе» вступили в силу в начале августа, но узнавать о нём пенсионеры стали только сейчас - когда пришли в банк продлевать проездные. Антон Киселев разбирался в ситуации.





О новом запрете орловчанка Любовь Николаевна Ермакова узнала уже в офисе банка, где она обычно пополняет свою транспортную карту. Делает это пенсионерка только наличными - потому как ни в одном из финансовых институтов у неё нет ни счетов, ни карт. Любовь Ермакова, жительница г. Орла: «Пенсию получаю дома. Я не хочу ни на книжку, ни куда. Я получаю её дома. Книжку - надо ходить. Забыла я этот пинкод, буду стоять. Где я его возьму? Опять надо мне куда-то обращаться. А если я неправильно что-то сделаю?». Изменения в законе «О национальной платёжной системе», вместе с пенсионным проездным билетом, коснулись всех карт регионального транспортного проекта - проездных для граждан, для учащихся, дачных и единой транспортной карты. Пополнить их теперь можно только являясь клиентом банка-оператора. Артём Семернин, заместитель управляющего Орловским отделением ПАО «Сбербанк»: «Орловцы могут пополнить транспортную карту только безналичным способом. Это можно сделать либо с действующей картой, либо со счёта открытого в банке». Через анонимные кошельки, к которым теперь приравнены транспортные карты, злоумышленники, как правило, обналичивают свой незаконный доход. При этом отследить их бывает крайне трудно, таких кошельков в схеме вывода средств может быть больше сотни. При этом платёжные онлайн-сервисы используют все кибер-преступники. Изменившийся закон должен сделать движение средств между счетами и кошельками прозрачнее - за счёт идентификации клиента. Сергей Емельянов, заместитель начальника отдела УУР УМВД России по Орловской области: «Каким способом там будет проходить идентификация - по паспорту, или лицо надо будет своё предоставлять? Всё это надо смотреть в процессе работы закона». Главная цель нового запрета - противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансирования терроризма. Как Любовь Николаевна может это сделать с помощью своего пенсионного проездного билета - непонятно. Руководство банка, курирующего региональный транспортный проект, заявило, что сейчас с правительством области ведутся переговоры, которые, возможно, позволят найти решение, удовлетворяющее всех пассажиров орловского общественного транспорта региона.





Антон Киселёв

21 августа 2020 года



