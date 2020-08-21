Реконструкция моста через Зушу в Мценске отстает по срокам Об этом сообщил Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.





Сегодня глава региона совершил рабочую поездку в Мценск . Он посетил площадки особой экономической зоны «Орёл» и территории опережающего социально-экономического развития «Мценск», а также проверил ход реконструкции моста через Зушу. Андрей Клычков: «В рамках поездки проверил ход реконструкции моста через реку Зуша. Контракт на ремонт с новым подрядчиком был заключен в 2018 году. Объём финансирования – почти 240 млн руб. К сожалению, есть отставание по срокам – будем разбираться: профильным департаментам поручено держать ситуацию на контроле, мониторить процесс каждую неделю».





Орловское Информбюро

21 августа 2020 года



