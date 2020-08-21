Андрей Клычков пообщался с роботом Сегодня глава региона совершил рабочую поездку в Мценск. В рамках визита он посетил детскую библиотеку.





Своими впечатлениями Андрей Клычков поделился в своих сетевых аккуантах. Андрей Клычков: «Одним из уникальных мест города стала детская библиотека, которая в прошлом году признана победителем конкурса на получение трансфертов из федерального бюджета на создание детской модельной библиотеки. В ходе реализации проекта проведён капитальный ремонт, закуплена мебель, компьютерная техника, мультимедийное оборудование, больше 4,5 тысячи экземпляров книг. Здесь пообщался с настоящим роботом, оценил интерактивное развивающее оборудование. Думаю, теперь заниматься станет гораздо интереснее и увлекательно. А в следующем году планируем привести в порядок и центральную библиотеку в Мценске. На это выделено порядка 10 млн рублей».





Орловское Информбюро

21 августа 2020 года



