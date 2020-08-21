Названы лучшие детские сады Орловской области

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Названы лучшие детские сады Орловской областиВ регионе проводился конкурс «Детский сад года».
В номинации «Городской детский сад» победил детский сад № 85 комбинированного вида города Орла.
Призерами конкурса стали Детский сад № 4» г. Болхов и детский сад № 82 комбинированного вида г. Орла.
В номинации «Сельский детский сад» победителем признан Центр развития ребенка – детский сад № 19 д. Жилина Орловского района.
Призерами объявлены Знаменский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей «Теремок» (Знаменский район) и Моховской детский сад «Кораблик» Залегощенского района.
Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят Почетными грамотами губернатора Орловской области, сообщает
информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
Орловское Информбюро
21 августа 2020 года