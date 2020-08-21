За время пандемии в Орловской области зарегистрировано 619 семейных очагов коронавирусной инфекции Число инфицированных в них – 2062 человека.





За прошлую неделю выявлено 46 семейных очагов с числом инфицированных 66 человек. Как сообщает информационный портал Орловской области, в регионе будут приняты дополнительные меры по локализации семейных очагов с групповой заболеваемостью COVID-19. Особое внимание поручено уделять очагам, где выявлены больные коронавирусом дети.





Орловское Информбюро

21 августа 2020 года



