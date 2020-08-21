В Орловской области увеличат объем исследований на наличие вируса Sars-Cov-2 Такое решение принял региональный штаб по коронавирусу.





Как сообщает информационный портал Орловской области, в связи с возобновлением плановой госпитализации принято решение увеличить объем исследований на наличие вируса Sars-Cov-2, проводимых лабораторными подразделениями медицинских организаций. Для этого поставят необходимое оборудование, расходные материалы, подготовят кадровый состав. Кроме того, поручено организовать и обеспечить проведение тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции на базе лабораторных подразделений медицинских организаций с использованием ИФА и ИХА для определения наличия иммуноглобулинов класса G к СOVID-19, в том числе с использованием «Экспресс-тест на антитела IgG к коронавирусу-возбудителю COVID-19».





Орловское Информбюро

21 августа 2020 года



