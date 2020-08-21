Юные жители Мценска получат все условия для спортивного и интеллектуального развития

Пять миллионов рублей выделено на знания. На эти деньги в рамках нацпроекта «Культура» модернизирована детская библиотека. А по нацпроекту «Демография» на территории школы № 7 строится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Здесь появятся два футбольных поля, одно из которых в зимнее время станет тренировочной базой для хоккеистов.

Реализация национального проекта «Демография» в Мценске - на финишной прямой.



За 22 миллиона рублей на территории школы № 7 строят спортивные площадки для волейболистов, баскетболистов и футболистов. На объект наша съемочная группа приезжала еще на этапе земляных работ. На данный момент подрядчик выполнил отсыпку щебнем, сделал водоотведение. К 1 сентября обещают заасфальтировать территорию. Вот только срок сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа будет немного перенесен. Оттачивать свое спортивное мастерство школьники здесь могли бы уже с начала учебного года, подождать придется буквально пару недель.

Максим Корнев, представитель подрядчика: «В 20-х числах сентября мы должны выйти на финишные работы. В сентябре будет объект сдан. Сдать раньше помешали погодные условия».

После открытия комплекса погода точно не повлияет на проведение соревнований. Кстати, предусмотрен он и для всероссийских. Строят легкоатлетические дорожки по современным стандартам.

Не помешали ни погодные условия, ни пандемия реализации еще одного национального проекта – «Культура»: в Мценске появилась первая модельная библиотека.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В Мценске появилась первая модельная библиотека - для наших юных читателей. Более года назад был выигран федеральный грант министерства культуры, и сегодня мы видим внедрение современных технологий на благо наших юных читателей. Стоит задача по расширению и аудитории, и возможностей».



Интерактивных возможностей у юных читателей уже стало больше. Книжный фонд увеличился в два раза - насчитывает более 8 тысяч единиц. Доступны книги и в электронном виде. Читательские билеты теперь тоже электронные. А на любой вопрос посетителей ответит и новый служащий - робот-библиотекарь Маша. Так, губернатор захотел узнать, кто же на Орловщине самый известный писатель. Маша ответила: «Тургенев».

В модельной библиотеке будет комфортно и ребятам с ограниченными возможностями. Закуплено 14 книг со шрифтом Брайля, большая настольная лупа и тифлоплеер. Как только снимут ограничения, здесь заработает видеостудия.

Обслуживание посетителей начнется с 10 сентября. А с 1 сентября детская библиотека обретет имя - земляка-поэта Ивана Александрова.