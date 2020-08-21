В Орле началась печать избирательных бюллетеней для голосования по выборам в горсовет В связи с этим типография «Труд» взята под круглосуточную охрану.





Бланки печатают двух видов: по единому и одномандатным избирательным округам. Этот процесс продлится до 29 августа. Затем их начнут развозить по избирательным комиссиям. В списке голосующих в Орле - 251 тысяча 445 избирателей.



Досрочное голосование продлится с 2 по 12 сентября. Ждут на избирательных участках горожан и 13 сентября - с 8:00 до 20:00.





Надежда Невматулина

21 августа 2020 года



