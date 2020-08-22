Сегодня – День Государственного флага Российской Федерации

История триколора уходит корнями в 17-й век. В современной России этот праздник был учрежден в 1994 году, спустя три года после того, как красно-сине-белое полотнище сменило советский алый стяг с серпом и молотом.

Широко отмечать День Государственного флага начали с 2007 года. Тогда в Санкт-Петербурге жители города разных поколений совершили полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Все участники праздника получили ленты, галстуки, флажки с государственной символикой России. И впервые в истории крепости на бастионе торжественно был поднят государственный триколор. В этот же день в Москве при праздновании Дня Флага на гребном канале был поднят самый большой триколор — 383 м² и весом 26 кг. А в Сочи выше всех в России поднят триколор весом 75 кг и площадью 70 м².

В разные годы в этот день проходили автопробеги, флэшмобы, митинги-концерты. В 2019 году в Орле пронесли 25-ти метровое полотно. Колонна прошла от Ленинского моста до городского парка. Сопровождал ее военный оркестр Академии ФСО России. Национальный триколор доверили нести спортсменам.

В этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия под запретом. Ограничатся лишь небольшими акциями.