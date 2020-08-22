В Орле отметят День Государственного флага В Орле состоится автопробег под названием «Триколор».





Участники стартуют из четырех районов от памятных мест. И встретятся они на Дворянке, где возьмут флаги и объединят в одно полотно. Отметить этот день можно, став участником челленджа «Сладкая история» . Нужно приготовить десерт в цветах национального триколора. Приём работ завершится сегодня в 23:59. 23 августа в 18:00, они будут опубликованы в группе Кроме того, все желающие могут присоединиться к танцевальному флешмобу . Это онлайн-мероприятие. Итоги подведут, они будут опубликованы в группе «Большая перемена»





Орловское Информбюро

22 августа 2020 года



